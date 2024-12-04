У Головному сервісному центрі МВС буде змінено керівництво

У Головний сервісний центр (ГСЦ) МВС буде призначена нова команда управлінців. Також розпочата позапланова службова перевірка діяльності ГСЦ.
Про це повідомила пресслужба МВС.
“Щодо керівництва та посадовців ТСЦ №8041 у м. Києві. МВС звернулося до НАЗК з проханням провести ретельний моніторинг способу життя осіб, які фігурували в журналістському розслідуванні”, - йдеться у повідомленні.
В МВС запевнили, що найближчим часом перевірки пройдуть у всіх відокремлених структурних підрозділах ГСЦ.
Крім того, у МВС створена робоча група з удосконалення цифровізованих процесів надання сервісних послуг. Її очолює заступник голови МВС Леонід Тимченко.
Першочерговим завданням робочої групи є усунення недосконалості в роботі електронної черги на отримання послуг в сервісних центрах.
Про що йшлось у розслідуванні Bihus.Info.
Журналісти показали, що люди ночують під СЦ в черзі за талонами на практичний іспит, за електронним талоном доводиться полювати цілодобово через некоректну роботу системи, а хакери й "бігунки" продовжують їх продавати за гроші.
При цьому співробітники ГСЦ користуються автівками, котрі відсутні в деклараціях та оформлені на їх родичів, або на сторонніх людей. Також на їхніх близьких оформлено чимало іншого дороговартісного майна.