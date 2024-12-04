Найближчим часом перевірки пройдуть у всіх відокремлених структурних підрозділах ГСЦ.

У Головному сервісному центрі МВС буде змінено керівництво (ілюстративне фото)

У Головний сервісний центр (ГСЦ) МВС буде призначена нова команда управлінців. Також розпочата позапланова службова перевірка діяльності ГСЦ.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“Щодо керівництва та посадовців ТСЦ №8041 у м. Києві. МВС звернулося до НАЗК з проханням провести ретельний моніторинг способу життя осіб, які фігурували в журналістському розслідуванні”, - йдеться у повідомленні.

В МВС запевнили, що найближчим часом перевірки пройдуть у всіх відокремлених структурних підрозділах ГСЦ.

Крім того, у МВС створена робоча група з удосконалення цифровізованих процесів надання сервісних послуг. Її очолює заступник голови МВС Леонід Тимченко.

Першочерговим завданням робочої групи є усунення недосконалості в роботі електронної черги на отримання послуг в сервісних центрах.

Про що йшлось у розслідуванні Bihus.Info.

Журналісти показали, що люди ночують під СЦ в черзі за талонами на практичний іспит, за електронним талоном доводиться полювати цілодобово через некоректну роботу системи, а хакери й "бігунки" продовжують їх продавати за гроші.

При цьому співробітники ГСЦ користуються автівками, котрі відсутні в деклараціях та оформлені на їх родичів, або на сторонніх людей. Також на їхніх близьких оформлено чимало іншого дороговартісного майна.