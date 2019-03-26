Число обстрелов на Донбассе увеличилось до 14

С начала суток российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"С начала текущих суток противник 14 раз обстрелял позиции наших войск, четыре раза применив оружие, которое запрещено Минскими договоренностями, потратив 31 мину калибров 120- и 82-мм. Также противник обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия позиции вблизи города Авдеевка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Лебединское, из крупнокалиберных пулеметов - у города Красногоровка, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Каменка, из ручных противотанковых и подствольных гранатометов - вблизи села Водяное, из крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка.

В полосе ответственности группировки "Север" зафиксированы обстрелы из минометов калибра 120-мм и противотанковых ракетных комплексов - вблизи села Крымское, из минометов калибра 120-мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 - у поселка Новолуганское, из минометов калибра 82-мм - в районе населенных пунктов Хутор Вильный и Новозвановка, из противотанковых ракетных комплексов - вблизи пгт Троицкое.

Подразделения Объединенных сил отвечали на обстрелы огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.

Напомним, во вторник утром боевики совершили пять обстрелов позиций ВСУ.