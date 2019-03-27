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Боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе до 23 раз за сутки

Один военнослужащий получил ранение.

Боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе до 23 раз за сутки
Фото: Макс Левин

За сутки российско-оккупационные войска 23 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, шесть раз применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82-мм с расходом 47 мин, а также противотанковые ракетные комплексы, вооружение боевой машины пехоты, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В результате один военнослужащий получил ранения.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 17 обстрелов: из минометов калибра 120-мм и гранатометов различных систем - в районе Водяного; четыре раза, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки; трижды, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Лебединского; дважды, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Марьинки; из автоматических станковых гранатометов - вблизи Верхнеторецкого и Новотроицкого; из крупнокалиберных пулеметов - у Красногоровки; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Каменки; из ручных противотанковых гранатометов - вблизи шахты Бутовки; со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Николаевки; со станковых противотанковых гранатометов - около Чермалыка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь шесть раз: из минометов калибра 120-мм и противотанковых ракетных комплексов - вблизи Крымского; из минометов калибра 120-мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 - у Новолуганского; из минометов калибра 82-мм - в районе Хутор Вольный и Новозвановка; из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия - у Екатериновки; из противотанковых ракетных комплексов - вблизи Троицкого.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", – отметили в штабе.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, во вторник, 26 марта, боевики 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

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