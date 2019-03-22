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Украина решила открыть КПВВ "Золотое" 24 марта

В районе Золотого проживают 135 тысяч человек.

Украина решила открыть КПВВ "Золотое" 24 марта
Фото: facebook.com/ato.news

Украина решила открыть автомобильный контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" на линии разграничения в ближайшее воскресенье, 24 марта.

Об этом рассказали в пятницу представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук и глава гуманитарной подгруппы Ирина Геращенко.

"Украина определила дату открытия КПВВ "Золотое". Мы планируем, что КПВВ "Золотое" мы открываем в воскресенье утром. Украинская сторона направила соответствующую информацию и нашим партнерам по нормандскому формату, и председательствующего в ОБСЕ министра иностранных дел Словакии господина Лайчека", - заявила Геращенко.

Она выразила надежду, что Россия "даст отмашку своим марионеткам", чтобы они тоже открыли пункт пропуска со своей стороны.

По словам Марчука, это будет уже третья попытка Украины открыть КПВВ. "Украина 24 числа в очередной раз выходит и демонстрирует техническую готовность, военную безопасность, медицину и всего, что нужно, для транспорта, а не только для пешеходов", - сказал он.

Марчук рассказал, что на линии столкновения ежедневно через шесть пунктов пропуска проходит 38 тысяч гражданских лиц. 

Открытие нового КПВВ между Станицей Луганской и Майорском существенно упростит жизнь для тех 135 тысяч человек, которые проживают в районе города Золотое и вынуждены совершать огромный крюк, чтобы пересечь линию столкновения.

"Мы, во-первых, сокращаем для людей дистанцию. С другой стороны, в районе Золотого по обе стороны проживает 135 тысяч граждан: 77 тысяч на подконтрольной территории и 57 тысяч - с другой стороны", - сказал Марчук.

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