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Верховный суд Австрии начал рассматривать дело об экстрадиции Фирташа в США

Окончательное решение - за федеральным министром юстиции.

Верховный суд Австрии начал рассматривать дело об экстрадиции Фирташа в США
Дмитрий Фирташ
Фото: etcetera.media

Верховный суд Австрии во вторник начал рассмотрение апелляции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое в феврале 2017 года решение апелляционного суда о его экстрадиции в США.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Кроме самого Фирташа и его адвокатов, на заседании присутствуют также народные депутаты Сергей Левочкин, Михаил Папиев, экс-банкир Денис Горбуненко, украинские и австрийские журналисты.

Небольшой зал суда переполнен.

Адвокат украинского бизнесмена уточнил, что, согласно австрийскому законодательству, окончательное решение об экстрадиции - за федеральным министром юстиции Австрии.

Напомним, глава совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу США, выданному в 2013 году.

Фирташ требование об экстрадици  называет политически мотивированным. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию.

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