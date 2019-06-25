Верховный суд Австрии начал рассматривать дело об экстрадиции Фирташа в США

Верховный суд Австрии во вторник начал рассмотрение апелляции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое в феврале 2017 года решение апелляционного суда о его экстрадиции в США.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Кроме самого Фирташа и его адвокатов, на заседании присутствуют также народные депутаты Сергей Левочкин, Михаил Папиев, экс-банкир Денис Горбуненко, украинские и австрийские журналисты.

Небольшой зал суда переполнен.

Адвокат украинского бизнесмена уточнил, что, согласно австрийскому законодательству, окончательное решение об экстрадиции - за федеральным министром юстиции Австрии.

Напомним, глава совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу США, выданному в 2013 году.

Фирташ требование об экстрадици называет политически мотивированным. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию.