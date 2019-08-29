Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов (обновлено)
Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов (обновлено)
В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина"
В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина"
Должность вице-спикера получит представительница "Батькивщины"
Должность вице-спикера получит представительница "Батькивщины"
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров
Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров
В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом
В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом
Министром образования станет Анна Новосад
Министром образования станет Анна Новосад
Член набсовета "Укроборонпрома" стал основным претендентом на пост министра обороны
Член набсовета "Укроборонпрома" стал основным претендентом на пост министра обороны
ГлавнаяПолитика

Зеленский предложил назначить премьером Гончарука, генпрокурором - Рябошапку

МИД возглавит Пристайко, Минобороны - Загороднюк.

Зеленский предложил назначить премьером Гончарука, генпрокурором - Рябошапку
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свои предложения по кадровым назначениям.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Премьер-министром он предлагает назначить Алексея Гончарука (проект постановления №1022), министром обороны - Андрея Загороднюка (проект постановления №1023), министром иностранных дел - Вадима Пристайко (проект постановления №1024), главой Службы безопасности Украины - Ивана Баканова (проект постановления №1021).

Также он планирует назначить генеральным прокурором Руслана Рябошапку (проект постановления №1019). Для этого необходимо согласие Верховной Рады.

Фамилии других министров станут официально известны после назначения Гончарука премьер-министром.

Напомним, Гончарук, Рябошапка и Пристайко сейчас работают заместителями главы Офиса президента Украины.

Загороднюк - член набсовета "Укроборонпрома" и советник президента.

Иван Баканов - первый заместитель главы СБУ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также