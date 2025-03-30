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За добу росіяни завдали понад 320 ударів по Запорізькій області

Під ворожими обстрілами опинилися 10 населених пунктів Запоріжжя.

За добу росіяни завдали понад 320 ударів по Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 325 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російські війська здійснили 4 авіаційних удари по Гуляйполю та Залізничному. 

165 БпЛА різної модифікації атакували П'ятихатки, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 

4 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки та Малу Токмачку. 

152 артудари завдано по території П'ятихаток, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло одне повідомлення про пошкодження приватного будинку. Мирні жителі не постраждали.

  • За інформацією Сил оборони, ворог накопичує особовий склад для подальшого проведення штурмових дій і на Гуляйпільському, і на Оріхівському напрямках.
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