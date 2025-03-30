За добу росіяни завдали понад 320 ударів по Запорізькій області

Надійшло одне повідомлення про пошкодження приватного будинку. Мирні жителі не постраждали.

152 артудари завдано по території П'ятихаток, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

4 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки та Малу Токмачку.

Російські війська здійснили 4 авіаційних удари по Гуляйполю та Залізничному.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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