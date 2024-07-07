Головне за неділю, 7 липня: бої за Часів Яр, збитий російський Су-25, новий пакет допомоги від Великої Британії

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, вибухи в Росії, графіки відключень, Діамантовий рекорд української стрибунки. Яким запам’ятається 865-й день повномасштабної війни.

На Харківщині унаслідок підриву на ворожій міні загинуло четверо людей, серед них і дитина.

"Внаслідок підриву на ворожій міні, за попередніми даними правоохоронців, загинули четверо людей, серед них є дитина", – повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: 4 дорослих та 2 дитини. Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває. На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники.

Згодом у прокуратурі додали, що подія трапилася близько 17:00 на ґрунтовій дорозі у лісі неподалік с. Циркуни Харківського району. На ворожій протитанковій міні підірвався легковий автомобіль, в якому, попередньо, перебували шість людей, які повертались з дачі до Харкова.

Попередньо встановлено тіла трьох загиблих: чоловіка, жінки віком близько 40-50 років та хлопчика 5-6 років.

Також виявлено фрагменти тіла немовляти.

Новий міністр оборони Великої Британії Джон Хілі під час візиту до Одеси пообіцяв посилити підтримку України та анонсував великий пакет військової допомоги.

Як йдеться на сайті уряду Великобританії, після зустрічі з президентом Зеленським і обговорень із міністром оборони Рустемом Умєровим, Хілі анонсував надання його країною нового пакета військової підтримки, який включатиме більше артилерійських снарядів, чверть мільйона боєприпасів і майже 100 високоточних ракет Brimstone.

Докладніше – в новині.

Після виходу ЗСУ зі зруйнованих позицій в мікрорайоні "Канал" у Часовому Яру на Донеччині ворожі атаки продовжуються, розповів в ефірі телемарафону речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Ситуація в Часовому Яру змінилася лише в тому плані, що для того, щоб зберегти життя і здоров’я військових було прийнято рішення відійти і залишити руїни", — зазначив Волошин.

На цій ділянці продовжуються активні штурмові дії ворога.

Воїни-зенітники збили російський Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони на Покровському напрямку. Про це повідомляють в ОСУВ "Хортиця" у Telegtam.

Ворожий бомбардувальник обстрілював позиції підрозділів Сил оборони на Покровському напрямку.

"Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу", — ідеться у повідомленні.

Дрони СБУ атакували і "висадили в повітря" великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ.

Про це повідомляють поінформовані джерела LB.ua.

"Сьогодні вночі завдяки дронам СБУ потужна "бавовна" завітала на польовий склад боєприпасів біля н.п. Сергіївка Воронезької області. На 9 тисячах квадратних метрів ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї", — інформують джерела.

Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні.

Жителі Сергіївки уночі почули вибух, після якого почалася потужна детонація. Стовп диму було видно за десятки кілометрів.

Завтра, 8 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть упродовж всієї доби.

З 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – чотири черги.

В інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно.

Зазначається, що споживання зростає через спеку.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх оновила світовий рекорд стрибків у висоту та здобула "золото" етапу Діамантової ліги, повідомило Суспільне Спорт.

Українка підкорила планку на висоті 2.10 метра. До цього світовий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок належав болгарській стрибунці Стефці Костадіновій (2.09 метра), яка встановила його у 1987 році.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!