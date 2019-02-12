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Судья, который решает вопрос отстранения Супрун, уже больше суток находится в совещательной комнате

Судья должен принять решение об отмене обеспечения иска нардепа Игоря Мосийчука против Ульяны Супрун.

Судья, который решает вопрос отстранения Супрун, уже больше суток находится в совещательной комнате
Фото: Макс Левин

Судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян уже больше суток находится в совещательной комнате и до сих пор не вынес решение - отменять ли запрет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра. Об этом LB.ua cообщили в суде.

Сергей Каракашьян ушел в совещательную комнату вчера около примерно в 16.30. 

Напомним, вчера суд рассматривал ходатайство об отмене обеспечения иска об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Соответствующее ходатайство подал Кабинет министров.

Присутствовавший на заседаниии министр юстиции Павел Петренко подчеркнул, что правительство считает Ульяну легитимным и.о.министра, так как предыдущее решение суда не отменяло указ о её назначении. Подробнее об аргументах сторон можно почитать в тексте "Мосийчук против Супрун. Репротаж с судебного заседания"

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