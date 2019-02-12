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​Во Львове ГБР сообщило о подозрении нацгвардейцу за систематическое избиение коллеги

Пострадавший потерял селезенку и находится на лечении.

​Во Львове ГБР сообщило о подозрении нацгвардейцу за систематическое избиение коллеги
Фото: dbr.gov.ua

Следователи львовского управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении военнослужащему Национальной гвардии за систематическое избиение коллеги по службе.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Тернопольского гарнизона Западного региона.

"По данным следствия, военнослужащий одной из частей Национальной гвардии неоднократно бил младшего коллегу по службе с целью унизить его и утвердить свой авторитет в воинском коллективе. Вследствие причиненных многочисленных телесных повреждений, потерпевший потерял селезенку и находится на лечении в стационаре", - говорится в сообщении.

Военнослужащему сообщили о подозрении в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 1 и ч. 3 статьи 406 Уголовного кодекса). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Фото: dbr.gov.ua

В случае доказательства вины военнослужащему грозит лишение свободы сроком от трех до 10 лет.

Напомним, ранее ГБР открыло дело о превышении полномочий полицией у Подольского райотдела в Киеве.

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