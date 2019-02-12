Печерский районный суд Киева арестовал и назначил залог 115 тыс. гривен для полицейского Василия Мельникова, подозреваемого в избиении активиста националистической организации С14 возле Подольского районного отдела полиции в Киеве.

Об этом сообщила судья Вита Бортницкая.

Она удовлетворила ходатайство прокуратуры и Государственного бюро расследований об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей на 60 суток. В то же время суд установил залог в размере 115 тыс. гривен.

Защита Мельникова просила отпустить полицейского под личное обязательство, мотивируя это тем, что у него на иждивении находится двухлетний ребенок. Кроме того, защита утверждала, что полицейский сам пострадал от слезоточивого газа во время потасовки.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Напомним, 9 февраля сотрудники полиции задержали не менее 50 человек в центре Киева. 10 из них перед митингом Юлии Тимошенко - они готовились развернуть акцию в поддержку Екатерины Гандзюк. Еще 40 - возле райотдела, куда прибыли соратники задержанных. Задержание возле райотдела происходило в жесткой форме, с применением слезоточивого газа.

В результате происшествия около 20 активистов получили ранения, полиция сообщила о троих госпитализированных правоохранителях. Ночью всех задержанных отпустили.

Полицейский Мельников обвиняется в том, что с криком "Лежать, Бандера" ударил активиста С14 около входа в райотдел. 11 февраля ГБР предъявило ему подозрение в превышении служебных полномочий при задержании.