Волонтеру-медику нужно собрать 15 тыс. гривен на химиотерапию

Волонтеру-медику Ирине Митрофановой необходима помощь для лечения.

Об этом сообщил ее друг Валерий Матвийчук в Фейсбуке.

"Нужна помощь! У меня есть боевой товарищ, волонтер, просто замечательный человек Яринка - Ирина Митрофанова. Она в качестве медика-волонтера находилась в самых горячих точках войны, вместе с экипажем известного многим "Ветерка" она оказывала помощь раненым ребятам, которые выходили из ДАПа, принимала активное участие в эвакуации раненых с Дебальцево... Она все время, даже теперь, всеми силами помогает армии амуницией и медикаментами. Но сейчас помощь нужна ей", - написал он.

Ирина Митрофанова уже три года борется с тяжелой болезнью. Ей предстоит пройти химиотерапию и операцию.

"Об этом мало кто знает, потому что она никому не жалуется... Но ресурс уже исчерпан а впереди еще химиотерапия и операция. О том, что у нее проблемы, я узнал случайно, мне просто позвонили друзья и сказали, потому что сама она не попросит... Поэтому я прошу помощи не для себя, а для нее !!! Для химеотерапии необходимо 45 тыс. гривен, уже собрали 30 тыс. гривен, осталось 15 тыс.", - добавил Матвийчук

Карточка Ирины - 4731219106288701.