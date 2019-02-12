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​В Киеве грабители отобрали у водителя сумку с $40 тыс. и 350 тыс. гривен

Неизвестные в масках заблокировали автомобиль потерпевшего, разбили стекло и забрали сумку с деньгами.

​В Киеве грабители отобрали у водителя сумку с $40 тыс. и 350 тыс. гривен
Фото: kyiv.npu.gov.ua/

В Киеве на улице Васильковской неизвестные в масках заблокировали автомобиль "Ниссан", разбили стекло и забрали у водителя сумку с деньгами.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Ранее также сообщали о стрельбе, но эта информация не подтвердилась. На место происшествия прибыли наряды патрульных, следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции, детективы районного управления.

Правоохранители опросили потерпевшего и возможных свидетелей.

"Мужчина рассказал, что двое неизвестных заблокировали его машину, а затем разбили стекло иномарки и забрали из салона сумку, в которой было 40 тыс. долларов США и 350 тыс. гривен. При этом пострадавший сначала принял звук разбитого стекла как выстрелы. Однако, на месте не было обнаружено доказательств, которые бы указывали на то, что злоумышленники стреляли", - сообщил начальник следственного отделения Голосеевского управления Артур Соколов.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Для установления всех обстоятельств преступления правоохранители также изучают записи с камер видеонаблюдения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 5 ст. 186 (грабеж, совершенный в особо крупных размерах или организованной группой).

Напомним, ранее в Киеве двое мужчин на черном BMW украли рюкзак с $130 тыс.

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