На Донеччині через російські обстріли виникли масштабні пожежі, є постраждала

Пожежі виникли у Краматорську, Білозерському і Слов'янську.

Унаслідок ворожих ударів по Донецькій області постраждала жінка, також виникли пожежі.

Про це повідомляє ДСНС України.

У Краматорську унаслідок атаки по одному з міських ринків спричинила масштабну пожежу. Загорілися торгові приміщення, поранень зазнала жінка. Рятувальники боролися з вогнем кілька годин та ліквідували пожежу на площі 1800 кв. м.

Фото: ДСНС України

У Білозерському ворог атакував приватний сектор міста, внаслідок чого загорівся житловий будинок. Надзвичайники локалізували вогонь, але через загрозу повторних ударів були змушені призупинити роботи.

У Слов’янську внаслідок атаки загорілася господарська споруда — вогнеборці оперативно приборкали займання.