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В Нью-Йорке из-за сильного снегопада закрыты все школы

Мартовская погода в Нью-Йорке больше похожа на январь.

В Нью-Йорке из-за сильного снегопада закрыты все школы
Непогода в Нью-Йорке
Фото: EPA\UPG

Все школы Нью-Йорка закрыли в понедельник из-за сильного снегопада. Накануне вечером в городе отменили все внеклассные мероприятия, сообщает New York Post.

Мэр города Билл где Блази объявил о закрытии школ и о запрете парковки вдоль улиц вплоть среды, когда погода, как ожидается, улучшится.

Ранее комиссар по чрезвычайным ситуациям города Джозеф Эспозито заявил, что сегодняшнее утро будет наиболее критическим периодм для города, и призвал жителей "держаться подальше от дорог».

По прогнозам экспертов, после снегопада в понедельник по городу ожидается сильный ветер и необычно холодная погода.

"Будет не по сезону холодно. Такая погода обычно бывает в конце января, а не в начале марта", - цитирует газета метеоролога Дэна Пидиновски.

Напомним, на выходных в американском штате Алабама в результате торнадо погибли 22 человека.

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