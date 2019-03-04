В правила футбола внесли изменения
В правила футбола внесли изменения
"Нацкорпус" в ультимативной форме потребовал арестовать Гладковских
"Нацкорпус" в ультимативной форме потребовал арестовать Гладковских
Российский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"
Российский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"
​В Красноильске хулиганы привязали агитационную палатку Тимошенко к машине и увезли
​В Красноильске хулиганы привязали агитационную палатку Тимошенко к машине и увезли
Во Львове повалили 30-метровую стелу Монумента славы
Во Львове повалили 30-метровую стелу Монумента славы
Архиепископа ПЦУ Климента задержали в Симферополе (обновлено)
Архиепископа ПЦУ Климента задержали в Симферополе (обновлено)
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
ВСУ провели успешные испытания бронеавтомобиля "Барс-8"
ВСУ провели успешные испытания бронеавтомобиля "Барс-8"
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
ГлавнаяМир

В американском штате Алабама из-за торнадо погибли 23 человека

Полоса разрушения растянулась на несколько километров.

В американском штате Алабама из-за торнадо погибли 23 человека
Фото: WRBL

В воскресенье, 3 февраля, из-за торнадо в американском штате Алабама погибли по меньшей мере 23 человека, в том числе дети. Половина смертей произошла в нескольких километрах на юг от города Опелика, где проживают более 20 тысяч человек.

Об этом пишет CNN со ссылкой на шерифа округа Ли.

Еще несколько человек с серьезными травмами были госпитализированы.

Полицейский рассказал, что торнадо привели к серьезным повреждениям, "будто кто-то взял нож и просто поцарапал землю". По его словам, полоса разрушения шириной в полмили (около 800 метров) растянулась по меньшей мере на несколько километров.

По словам метеоролога Джина Нормана, с которым пообщались журналисты, по округу Ли в течение часа пронеслись один за одним два торнадо. В других районах Алабамы и соседний Джорджии в воскресенье были зафиксированы еще более десятка торнадо. В результате стихии разрушено много домов.

Количество жертв торнадо стало рекордным с 2011 года, когда в округах Тускалуса и Бирмингем смерч унес жизни более 200 человек.

Торнадо в Алабаме и Джорджии - часть той же погодной системы, которая принесла сильные снегопады на восточное побережье США.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также