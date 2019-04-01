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В Венесуэле ввели ограничения на потребление электричества

В стране произошло уже два глобальных блэк-аута.

В Венесуэле ввели ограничения на потребление электричества
Фото: EPA/UPG

В Венесуэле ввели специальный режим ограниченного потребления электроэнергии. Сооветствующиее решение принял президент Николас Мадуро.

По его словам, данная мера необходима для того, чтобы сбалансировать процесс производства и распределения электричества национальной службой. Режим ограниченного электропотребления вводится в стране на 30 дней.

"Особое внимание будет уделяться тому, чтобы не влиять на электроэнергию, необходимую для обеспечения снабжения населения питьевой водой", - подчеркнул Мадуро.

С сегодняшнего дня государственные и частные администрации переходят на специальный график работы - до 14:00, чтобы начать процесс стабилизации национальной электрической системы.

Напомним, первое масштабное отключение электроэнергии в стране произошло 7 марта из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции Венесуэлы, следующий блэкаут, от которого пострадали 16 из 21 штата, произошел 25 марта. Третье масштабное отключение зафиксировали вечером 29 марта, оно затронуло Каракас и другие крупные города.

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