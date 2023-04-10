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РФ вивела у Чорне море чотири кораблі, серед них – ракетоносій

Загальний залп ракетоносія – до чотирьох ракет.

РФ вивела у Чорне море чотири кораблі, серед них – ракетоносій
Фото: з відкритих джерел

Наразі Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі чотири кораблі, серед них – носій крилатих ракет типу “Калібр”.

Про це повідомляють у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

Зазначається, що в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель. У Середземному морі зафіксована присутність близько семи російських кораблів, зокрема трьох ракетоносіїв, загальний залп яких становить до 20 "Калібрів".

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Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштаб повідомляв, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

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