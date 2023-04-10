РФ вивела у Чорне море чотири кораблі, серед них – ракетоносій

Наразі Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі чотири кораблі, серед них – носій крилатих ракет типу “Калібр”.

Про це повідомляють у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

Зазначається, що в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель. У Середземному морі зафіксована присутність близько семи російських кораблів, зокрема трьох ракетоносіїв, загальний залп яких становить до 20 "Калібрів".

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштаб повідомляв, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.