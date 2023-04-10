Служба безпеки викрила ще одного інформатора російської спецслужби у ході контрдиверсійних заходів на Миколаївщині.
Про це повідомляє у Telegram СБУ.
Згідно з повідомленням, зловмисник збирав розвіддані про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію. Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських енергооб’єктах.
За виконання завдань інформатор отримував гроші від своїх російських “кураторів”. Задокументовано, що фігурант одержав від агресора на власну банківську картку 2 тис. гривень “авансу”.
Співробітники СБУ затримали зловмисника під час фотофіксації одного з об’єктів критичної інфраструктури. У затриманого вилучено мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.
За даними слідства, поплічником агресора виявився мешканець Южноукраїнська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці у лютому цього року. У поле зору ворога він потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з російських Телеграм-каналів.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Заходи проводили співробітники СБУ у Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну учасницю розгалуженої агентурної мережі ФСБ у прифронтових районах Донеччини. Вона збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення ЗСУ в районах Краматорська, Костянтинівки і Торецька.