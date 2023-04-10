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СБУ затримала інформатора росіян, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС

Окупанти готовили прицільні ракетні удари по енергооб’єктах.

Служба безпеки викрила ще одного інформатора російської спецслужби у ході контрдиверсійних заходів на Миколаївщині.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Згідно з повідомленням, зловмисник збирав розвіддані про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію. Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських енергооб’єктах.

Фото: СБУ

За виконання завдань інформатор отримував гроші від своїх російських “кураторів”. Задокументовано, що фігурант одержав від агресора на власну банківську картку 2 тис. гривень “авансу”.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час фотофіксації одного з об’єктів критичної інфраструктури. У затриманого вилучено мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.

Фото: СБУ

За даними слідства, поплічником агресора виявився мешканець Южноукраїнська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці у лютому цього року. У поле зору ворога він потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з російських Телеграм-каналів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Заходи проводили співробітники СБУ у Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну учасницю розгалуженої агентурної мережі ФСБ у прифронтових районах Донеччини. Вона збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення ЗСУ в районах Краматорська, Костянтинівки і Торецька.

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