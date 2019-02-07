За сутки боевики 11 раз обстреляли позиции военных на Донбассе

Ни один военнослужащий ВСУ не пострадал.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Лебединское; из гранатометов - в районе населенного пункта Павлополь; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Пески. из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Водяное" - говорится в сообщении.

Также обстрелам минометов калибра 82 мм и гранатометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подверглись населенные пункты: Крымское, хутор Вильный, Южное, Жованка, Станица Луганская.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня" - подчеркнули в штабе.

По данным украинской разведки, 6 февраля, двое боевиков были уничтожены, и один ранен. Также уничтожен грузовик боевиков "УРАЛ".

Напомним, в последнее время боевики на Донбассе участили обстрелы из тяжелого вооружения.