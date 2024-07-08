Під час масованої ракетної атаки росіян по Україні постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Під завалами є діти.
"Київська дитяча лікарня Охматдит", – написали у МОЗ та опублікували відео із місця події.
На відео видно, як триває розбір завалів.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пацієнтів дитячої лікарні, куди влучила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.
Доповнення. Керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба повідомив, що найбільше від російської атаки постраждало токсикологічне відділення лікарні, а під завалами є діти.
"Масштаби руйнувань жахливі: у приміщенні закладу не залишилося жодного цілого вікна. Хвилею від удару знесло кілька верхніх поверхів. Інформація щодо кількості потерпілих все ще уточнюється. Під завалами лікарні є діти", – написав він.
Згодом депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба написала, що, станом на 12.00 потрібна вода питна в літрових пляшках у великій кількості.
За її словами, на місці достатньо людей, які допомагають розбирати завали.
Президент Зеленський повідомив, що точна кількість поранених і загиблих у "Охматдиті" наразі невідома.
За словами Зеленського, сьогодні під час масованої ракетної атаки Росія випустила ронад 40 ракет різних типів, атакувавши Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.