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Павлу Грибу попробуют помочь через Красный Крест

Арестованный в РФ украинец нуждается в квалифицированном обследовании и дальнейшем лечении.

Павлу Грибу попробуют помочь через Красный Крест
Павел Гриб

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила координатора СММ ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Тони Фриша способствовать предоставлению политзаключенному Грибу неотложной медицинской помощи.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

"Выразили свою обеспокоенность и просьбу способствовать предоставлению заключенному гражданину Украины неотложной медицинской помощи, ведь состояние парня сверхкритическое. Тони Фриш пообещал мне обратиться к представителям МККК, чтобы они, в свою очередь, посетили узника Кремля и по возможности помогли с предоставлением квалифицированного обследования и дальнейшего лечения (Грибу)", - сообщила Денисова.

Ранее отец арестованного в России Павла Гриба заявил, что врачи обнаружили у его сына признаки цирроза печени и развитие болезни Альцгеймера.

Напомним, российская сторона отвергает результаты всех анализов, апеллируя справкой от врача следственного изолятора, в котором содержится арестованный украинец, согласно которой парень здоров. Накануне Министерство иностранных дел Украины заявило, что российская сторона отказала украинскому консулу в доступе к незаконно арестованному в России украинцу Павлу Грибу.

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