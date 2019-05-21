Итак, спустя месяц после выборов состоялась инаугурация. Темой, которая более всего будоражит умы наших сограждан, является кадровый состав нового правительства. Конечно, я все еще рассчитываю на утверждение меня в качестве пресс-секретаря Президента, но в компетенции главы государства, помимо этой должности, присутствует ещё великое множество куда более важных вакансий. Ни для одной из них мы пока не услышали конкретных фамилий.

Фото: Макс Требухов

Не смотря на моё критическое отношение к личности Сталина, следует признать, что в его знаменитом тезисе "Кадры решают всё" заложен глубокий смысл. Есть ещё поговорка - "Короля делает свита". Если и не всё, то очень многое в стране решает правильная кадровая политика.

В одной из соседних камер со мной сидит бывший майор милиции. История его заслуживает отдельного текста, который я напишу в ближайшем будущем. Однажды я спросил его: "Каковы основные кадровые принципы нашего МВД?". Он ответил: "Личные связи и лояльность, принадлежность к тому или иному клану, способность приносить деньги". Профессиональные качества не играли никакой роли, а моральные и вовсе были помехой.

Не секрет, что требования Майдана об очищении власти от коррупционеров не были выполнены. Большинство одиозных фигур сохранили свои позиции и ресурсы, разве что, иногда, для виду, некоторые из них сменили должности. Закон о люстрации был ситом, ячейки которого были до абсурда крупными, через них не проскочил только ленивый. Теперь и это пытаются отменить через Конституционный Суд.

Преступники в погонах, пытавшие меня и моего отца, успешно переаттестовались в новую полицию. С жертвой одного из так называемых "потерпевших" по моему делу - опера Гвоздика - мне довелось встретиться в тюремных стенах.

Виталий Кадничанский был арестован в 2012 году во время гонений на организацию "Патриот Украины". Тогда по сфабрикованным обвинениям сидели её лидеры - Андрей Билецкий, Игорь Михайленко, Виталий Княжеский, Олег Однороженко. После бегства Януковича их отпустили как политзаключённых, а рядового участника организации, Кадничанского, забыли внести в законопроект. Он сидит до сих пор.

Здесь мне можно, конечно, возразить, что МВД - не сфера ответственности Президента. Действительно, системные изменения в этой отрасли может провести лишь министр, назначаемый парламентом. Но сферой, которую обязан контролировать Гарант Конституции, является прокуратура. С поста генпрокурора следует изгнать потомственного коммуниста, тщательно очистить ведомство, которое до сих пор руководствуется девизом сталинского палача Вышинского: "Признание - царица доказательств".

Почти никто в прокуратуре не был затронут фиктивной люстрацией. Те, кто фабриковал моё дело, даже пошли на повышение. Прокуроры оформляли себе командировку в Краматорск или Мариуполь на три дня, получали статус участника АТО и продолжали свой тяжкий труд по посадке невиновных.

Единственный рецепт по борьбе с ними - полностью разогнать текущий штат и набрать новый. Лгут те, кто говорят, что их некем заменить. Среди 40 миллионов наших соотечественников точно найдётся несколько тысяч порядочных людей с юридическим образованием. Даже если они по началу будут допускать ошибки, то это лучше, чем 30 лет саботажа.

Новые прокуроры смогли бы наказать таких садистов, как Гвоздик и его коллеги из Харьковского городского управления МВД. По всей Украине работают тысячи "гвоздиков", на них держится крышка гроба именуемого беззаконием. Благодаря им тюрьмы полны такими, как Кадничанский, которого под средневековыми пытками заставили сознаться в серии нападений на иностранцев и немотивированном убийстве случайного прохожего. "Гвоздикам" лень искать настоящих преступников, им проще выбить явку из невиновного и поднять себе статистику раскрываемости.

Прокурор, на основании явки, от которой человек отказался на первом же заседании, без единого доказательства, запросит пожизненное, а суд вынесет приговор. Знаете ли вы, что в Советском Союзе прокуроров и судей премировали за расстрельные приговоры? Государство считало, что подобное решение травмирует их психику и давало за то материальную компенсацию. Насколько мне известно, эта практика сохранилась и в наше время в Украине, по отношению к пожизненному лишению свободы.

Из-за дефицита информации я не могу объективно судить о состоянии дел в СБУ. Представители данной структуры редко попадают в тюрьму. В любом случае, учитывая отсутствие реформ, ситуация там не может быть лучше, чем в иных государственных структурах.

Владимиру Зеленскому не позавидуешь. Перед ним настоящие Авгиевы конюшни. Именно от него сегодня зависит ответ на вопрос - ждёт ли нас чистое будущее или старые кадры снова попробуют загнать народ в своё грязное стойло.