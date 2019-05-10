Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
Коломойский рассказал, с кем "Слуга народа" согласится на коалицию в парламенте
Коломойский рассказал, с кем "Слуга народа" согласится на коалицию в парламенте
Филарет пригласил митрополита Епифания на свое богослужение, "узнав о его недовольстве из СМИ"
Филарет пригласил митрополита Епифания на свое богослужение, "узнав о его недовольстве из СМИ"
У Порошенко отреагировали на видеообращение Зеленского
У Порошенко отреагировали на видеообращение Зеленского
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
Зеленский записал видеообращение к Верховной Раде
Зеленский записал видеообращение к Верховной Раде
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
ГлавнаяПолитика

Гройсман заявил о нецелесообразности досрочных выборов в Раду

"Досрочные выборы стабильности не добавляют".

Гройсман заявил о нецелесообразности досрочных выборов в Раду
Фото: ukraina.ru

Премьер-министр Владимир Гройсман считает нецелесообразным проведение досрочных парламентских выборов в стране.

об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что нужно формировать и хранить определенные каноны. Если определено, что выборы в октябре, то какой смысл их переводить на конец июля? Или что-то существенно изменится? Не могу давать такие оценки. Если бы выборы были через год, а правительство не смогло бы работать, тогда это было бы целесообразно. А сейчас я таких целесообразностей не вижу, и некоторые юристы говорят, что это и юридически не совсем правильно ", - сказал Владимир Гройсман.

По его мнению, очередные выборы - "это нормально", а досрочные выборы должны иметь под собой основания.

"И в варианте досрочных и срочных выборов примерно одинаковый период времени мое правительство будет работать. Но досрочные выборы стабильности не добавляют", - добавил премьер.

В то же время Владимир Гройсман подчеркнул, что вопрос досрочных выборов находится в компетенции президента, и он не знает, воспользуется тот таким правом.

Что касается финансирования парламентских выборов, премьер сказал, что в любом случае правительство будет действовать в соответствии с законом.

Ранее спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что избранный президент готов сотрудничать с Гройсманом после инаугурации.

Перед вторым туром президентских выборов Гройсман заявлял о том, что будет готов работать с любым законно избранным президентом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также