На Сумщині двох людей вкусили кажани

Зараз триває сезон міграції кажанів, які шукають місце для зимівлі.

Протягом останнього тижня до Сумської міської лікарні звернулись двоє постраждалих від укусів кажанів.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я (ЦГЗ).

Перший з постраждавших мав контакт із твариною, котра оселилася у взутті, яке сушилося на балконі.

“До другого постраждалого зграя кажанів теж залетіла на балкон. Хлопець намагався їх відігнати, але один кажан його укусив за руку”, - зазначили в ЦГЗ.

Зазначається, що перший чоловік одразу звернувся по медичну допомогу й отримав курс антирабічних щеплень, в той час як другий потерпілий отримує курс антирабічного лікування амбулаторно.

ЦГЗ нагадує, що зараз триває сезон міграції кажанів, які шукають місце для зимівлі. Кажани зазвичай на людей не нападають, якщо їх не лякати чи провокувати. Укус є реакцією самозахисту.

Якщо ж кажани залетіли на балкон чи в житло, слід поводитися спокійно, щоб їх не налякати, перейти в інше приміщення та зателефонувати 112 або в службу порятунку тварин.

Кажани можуть переносити сказ, першими симптомами якого є:

печіння, свербіж або поколювання, почервоніння шкіри на місці укусу;

біль уздовж нервів, що іннервують м’язи поблизу рани;

схожі на грип ознаки: висока температура, нудота, втома, головний біль.

Потім виникають неврологічні симптоми:

агресивність і дратівливість;

розгубленість;

галюцинації;

судоми;

хаотичні рухи та збудження;

надзвичайна чутливість до яскравого світла, дотику;

надмірне виділення слини, утруднене ковтання;

водобоязнь (гідрофобія).

Щоб захиститися від сказу, необхідна медична допомога та курс антирабічних щеплень, що допомагає запобігти хворобі у 96-99% випадків.

У деяких випадках (глибокі або широкі укуси, контакт із потенційними переносниками) окрім вакцини вводиться антирабічний імуноглобулін, який дає негайний захист ще до того, як запрацює вакцина.

ЦГЗ нагадав правила, як уберегтися від сказу:

обов’язково вакцинуйте свійських тварин;

уникайте контактів із безпритульними або дикими тваринами — особливо з тими, які НЕ бояться самі підходити до вас;

після укусу негайно звертайтеся до лікаря-травматолога чи хірурга для обробки місця контакту та вирішення питання про антирабічне лікування;

після безпосереднього контакту з потенційними переносниками обов’язково звертайтеся до лікаря.

Якщо вас вкусила тварина, але немає змоги в найближчий час потрапити в заклад охорони здоров’я, то: