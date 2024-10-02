Через ворожий обстріл на Харківщині загорілися 15 гектарів лісу

Внаслідок російського обстрілу на території Куп'янського лісгоспу на Харківщині виникла пожежа біля села Піски Радьківські.
Про це повідомляє Харківська ОВА.
"Внаслідок удару зайнялася пожежа, що охопила 15 гектарів екосистем – палає лісова підстилка, місцями полум’я перекинулося на крони дерев. Наразі постраждалих серед цивільного населення немає. Вогнеборці та профільні служби продовжують ліквідацію наслідків влучання", — ідеться в повідомленні.
- Раніше внаслідок російських обстрілів виникла масштабна лісова пожежа на території одного з лісових господарств Харківщини. Вогонь охопив близько 1 170 гектарів.