СБУ викрила викладачку університету, яка коригувала удари РФ по Харкову

Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Служба безпеки затримала ще одну інформаторку ФСБ, яка розвідувала локації українських військ на Харківщині і коригувала ворожий вогонь по Харкову. Затриманою виявилася викладачка одного з місцевих університетів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За вказівкою окупантів фігурантка обходила Харків та його прилеглі території, де намагалася виявити розташування укріпрайонів та опорних пунктів Сил оборони.

Особливу увагу вона звертала на місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ.

Також інформаторка відслідковувала маршрути руху військових колон у напрямку передової.

Отримані відомості зрадниця вдправляла в анонімний чат своєму російському куратору. У "звіті" жінка позначала координати військових об’єктів на Google-картах і додавала до них текстовий опис.

"Співробітники СБУ завчасно викрили російську інформаторку, задокументували її злочини і затримали у власному помешканні. Під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф", — ідеться у повідомленні відомства.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.