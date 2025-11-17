Прокурор у справі «Мідас»: злочинна організація систематично збирала дані про детективів

Зібрані матеріали містять сліди доступу до різних державних баз, тому дії причетних осіб будуть кваліфіковані як несанкціоноване розповсюдження інформації.

На засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради прокурор у справі «Мідас» Сергій Савицький повідомив про зафіксовані факти витоку службової інформації щодо детективів, які розслідували це провадження.

За словами Савицького, у розпорядженні слідства вже є документи, що підтверджують: злочинна організація систематично збирала дані про значну кількість детективів, використовуючи різні бази даних.

«Ми наразі маємо документи, які підтверджують виток інформації щодо наших співробітників. Ця група збирала на професійній основі документи щодо великої кількості детективів», — сказав прокурор.

Він уточнив, що зібрані матеріали містять сліди доступу до різних державних баз, тому дії причетних осіб будуть кваліфіковані як несанкціоноване розповсюдження інформації, що використовувалася для перешкоджання роботі слідства.

Окремо Савицький заявив про ознаки участі правоохоронців у створенні аналітичних довідок, які опинилися у злочинної групи.

«Ми бачимо довідки, які точно створені правоохоронцями. Ми всі розуміємо, як формуються такого роду матеріали, і бачимо почерк співробітників. З часом я впевнений, що ми встановимо, хто це зробив», — наголосив він.

Прокурор підкреслив, що встановлення джерел витоку та кола причетних осіб є одним із ключових напрямів у розслідуванні.