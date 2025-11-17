Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаПраво

Схеми: Кремль роками фінансував мережу адвокатів в Україні та пропагандистські сайти під виглядом правової допомоги

Щорічне фінансування "Правфонду" з держбюджету РФ становить близько 2,2 мільйона доларів.

Схеми: Кремль роками фінансував мережу адвокатів в Україні та пропагандистські сайти під виглядом правової допомоги
Фото: скріншот з відео-розслідування "Схем"

Масштабний витік документів викрив російську систему впливу на українське суспільство через начебто "правозахисні" ініціативи. 

Як з’ясували журналісти данського суспільного мовника DR спільно з OCCRP та українською редакцією "Схеми", російський уряд через підконтрольний фонд фінансує мережу адвокатів і медіа в Україні.

Йдеться про "Фонд Росії з підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном", або скорочено "Правфонд", заснований Міністерством закордонних справ РФ та федеральним агентством "Россотрудничество". Опікунську раду фонду очолює міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згідно з внутрішніми документами, отриманими журналістами, під виглядом надання правової допомоги росіянам за кордоном фонд займається поширенням російського впливу, у тому числі на території України.

У звітах, що потрапили до витоку, зафіксовано "український напрямок" діяльності фонду. 

Зокрема, у Києві функціонував "Центр правових консультацій", адвокати якого приймали громадян, а також готували звіти для російських урядових структур про "воєнні злочини ЗСУ" та "порушення прав російськомовного населення".

Куратором цієї мережі з боку Кремля у документах "Правфонду" вказано Євгена Бакланова – громадянина України, який працював з прокремлівськими структурами і в минулому пов'язаний з "Українським вибором" Віктора Медведчука.

За даними витоку, у 2025 році Бакланов просив 3,3 мільйона рублів на роботу центру для надання правової допомоги російським співвітчизникам в Україні та моніторингу порушень прав людини з метою інформування ОБСЄ, депутатів Держдуми та МЗС РФ. 

У 2022 році центр нібито надав 318 безкоштовних консультацій; серед київських адвокатів згадувалися Віталій Собкович, Євгеній Козаренко та Володимир Меньківський, які заперечували участь у проектах. Згідно з даними джерел, Меньківський у 2016 році отримував кошти від української громадської організації Бакланова, яка тоді фінансувалася російським Правфондом.

Також фонд фінансував низку сайтів, що нібито надавали юридичну підтримку. Основні теми цих ресурсів — "виїзд за кордон" та "відстрочка від мобілізації", однак частина публікацій мала явно пропагандистський характер, просуваючи російські наративи.

За документами, щорічне фінансування "Правфонду" з держбюджету РФ становить понад 180 мільйонів рублів (близько 2,2 мільйона доларів).

Журналісти поіменно назвали українських адвокатів, які фігурують у витоку, а також кураторів із російського боку, що координували цю систему впливу:

  • Світлана Новицька – захищає Тетяну Кузьміч (обвинувачену у держзраді), імовірно отримувала за це $140 тис через "Правфонд";
  • Дмитро Кальонов – також адвокат у справі Кузьміч;
  • Олександр Євсютін – один із адвокатів центру "Правфонду" у Києві, хоча стверджує, що не був частиною цієї організації;
  • Євген Козаренко – співпрацював із Баклановим у низці проектів;
  • Віталій Собкович – надавав понад 300 консультацій за підтримки Правфонду;
  • Володимир Меньковський – отримував гроші від організації Бакланова як фізособа-підприємець.

Як повідомили журналісти "Схем", у СБУ повідомили, що вже "вживають заходів реагування". При цьому журналісти зазначають, що в Україні не продовжили санкції проти "Правфонду", які діяли до 2024 року.
