Міністри закордонних справ G7 про війну Росії проти України: лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів

Міністри наголосили, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів щодо припинення вогню у війні Росії проти України.

Про це йдеться у спільній заяві за результатами зустрічі міністрів закордонних справ G7.

“Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою”, - йдеться у документі.

Міністри домовились збільшити економічні витрати для Росії та вивчити заходи проти країн та організацій, які допомагають фінансувати воєнні зусилля Росії.

Також “Велика сімка” засудила надання Росії військової допомоги КНДР та Іраном, а також надання зброї та компонентів подвійного використання Китаєм. Міністри наголосили, що це є вирішальним фактором, що сприяє війні Росії.

Також дипломати визнали поточні обговорення широкого кола варіантів фінансування, включаючи подальше використання заморожених російських суверенних активів у юрисдикціях G7 у скоординований спосіб для підтримки України.

“Ми рішуче засудили нещодавні прямі напади Росії на енергетичну інфраструктуру та підтвердили нашу підтримку енергетичної безпеки України”, - підсумували очільники МЗС.