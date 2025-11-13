Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Міністри закордонних справ G7 про війну Росії проти України: лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів

Міністри наголосили, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Міністри закордонних справ G7 про війну Росії проти України: лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів
G7, ілюстративне фото
Фото: НАЗК

Нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів щодо припинення вогню у війні Росії проти України.

Про це йдеться у спільній заяві за результатами зустрічі міністрів закордонних справ G7.

“Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою”, - йдеться у документі.

Міністри домовились збільшити економічні витрати для Росії та вивчити заходи проти країн та організацій, які допомагають фінансувати воєнні зусилля Росії.

Також “Велика сімка” засудила надання Росії військової допомоги КНДР та Іраном, а також надання зброї та компонентів подвійного використання Китаєм. Міністри наголосили, що це є вирішальним фактором, що сприяє війні Росії.

Також дипломати визнали поточні обговорення широкого кола варіантів фінансування, включаючи подальше використання заморожених російських суверенних активів у юрисдикціях G7 у скоординований спосіб для підтримки України.

“Ми рішуче засудили нещодавні прямі напади Росії на енергетичну інфраструктуру та підтвердили нашу підтримку енергетичної безпеки України”, - підсумували очільники МЗС.
