Дело Савченко и Рубана распределили в Дарницкий райсуд Киева

Это уже четвертая передача дела после подготовки обвинительного приговора.

Киевский апелляционный суд поручил Дарницкому районному суду Киева рассматривать дело депутата Верховной Рады Надежды Савченко (внефракционная) и главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемых в терроризме.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда.

В январе текущего года обвинительный акт в указанном уголовном производстве был передан для рассмотрения в Славянский горрайонный суд Донецкой области. После того, как данный суд отказался рассматривать дело, акт был передан в Черниговский райсуд Черниговской области. Когда судьи этого суда взяли самоотвод, дело было передано в Соломенский райсуд Киева, все судьи которого также взяли самоотвод.

Напомним, 15 февраля суд продлил арест Савченко и Рубана до 15 апреля.

30 июля 2018 года Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили расследование уголовного производства в отношении Савченко и Рубана по подозрению в терроризме.