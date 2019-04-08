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​"Народный фронт" требует от кандидатов в президенты и политсил ответственности, - Бурбак

Глава фракции призвал народных депутатов возвращаться к работе.

​"Народный фронт" требует от кандидатов в президенты и политсил ответственности, - Бурбак
Максим Бурбак
Фото: nfront.org.ua

Партия "Народный фронт" требует от кандидатов в президенты и политических сил быть ответственными и "не раскручивать маховик ненависти".

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Сейчас необходимо избежать дестабилизации, которая может иметь разрушительные последствия для нашей страны. Поэтому  "Народный фронт" требует от кандидатов и политических сил ответственности", - подчеркнул он.

"Во-первых, прекратите раскручивать маховик ненависти. Уважайте выбор граждан - даже если этот выбор эмоциональный и протестный. Во-вторых, требуем от обоих кандидатов серьезности и содержательной дискуссии. Выборы президента - это не игра и не шоу. Держитесь рамок приличия. Популизм - это инструмент гибридной войны против Украины", - добавил он.

Глава  "НФ" также отметил недопустимость блокирования работы парламента и призвал народных депутатов возвращаться к работе.

"Не дестабилизируйте страну бездействием парламента. "НФ" требует от депутатов оставить выборы, не отвлекаться на популизм и приступить к работе", - сказал Бурбак.

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