Зеленський: проти всього, за ніщо

Це голосування за принципом «ідіть ви всі». Частина його виборців (яка саме, ми не знаємо) не голосували раніше й, віддавши свій голос за Зеленського на цьогорічних виборах, висловили своє роздратування політиками з усіх таборів, які досі домінували в українській політиці.

Феномен Зеленського варто розглядати не як голосування за Зеленського чи проти Порошенка, а проти всіх українських політиків, які в різні часи займали чільні посади в державі – Тимошенко, Гриценка, Ляшка, Порошенка, Вілкула, Бойка.

Фото: golos.ua

Це означає, що для таких виборців немає значення, чи Зеленський просто «пуста оболонка» (а він таким і є) і чи є в нього програма (а в нього її немає). Для них важливо, що Зеленський б’є представників істеблішменту в їхні вразливі місця.

Тому перший тур президентських виборів в Україні нагадує Брекзит у Великій Британії, під час якого прихильники виходу з ЄС перемогли опонентів із результатом 52% проти 48%. Це трапилося завдяки тому, що члени кампанії Брекзиту зуміли достукатися до 2 млн виборців, які мешкають у кварталах соціального житла, зведеного місцевою владою (так звані «projects»), і які зазвичай не голосували раніше. Члени команди Брекзиту донесли до них приблизно таке послання: «Це ваш шанс дати стусана істеблішменту!» І виборці скористалися цією можливістю, бо, як і українські виборці, були озлоблені.

Як ми бачимо з президентських виборів у США і протестів «жовтих жилетів» у Франції, сьогодні саме злість диктує поведінку людей.

Однак у цьому всьому немало іронії.

По-перше, попри те, що Порошенко – найкращий президент в історії Україні, він здобув невелику підтримку в першому турі голосування. Під час його правління було впроваджено економічні реформи, закрито корупційні годівниці, створено нові антикорупційні інституції, запущено децентралізацію, популяризовано українську ідентичність, досягнуто православної автокефалії, здійснено декомунізацію, поглиблено співпрацю з НАТО, налагоджено стратегічну співпрацю України зі США (зокрема шляхом постачання американської зброї в Україну), запроваджено західні санкції проти Росії, підписано Угоду про асоціацію з ЄС, отримано безвізовий режим, знищено російську м’яку силу в Україні, збудовано армію та відновлено військово-промисловий комплекс.

Це немалі здобутки!

Зрозуміло, що в певних сферах досягнень помітно бракує – наприклад, у царині правосуддя (або, радше, встановлення справедливості). Особливо це стосується кримінального покарання представників попереднього режиму та вбивць героїв «Небесної Сотні».

По-друге, Тимошенко, Гриценко, Ляшко, Бойко, Вілкул та інші хибно вважають, що виборці Зеленського проголосували тільки проти Порошенка. Насправді ні: вони так само голосували і проти всіх інших кандидатів!

Коли Бойко, Вілкул, Тимошенко, Гриценко, Смєшко й інші заявляють, що не підтримають Порошенка в другому турі, вони гадають, що в такий спосіб перешкоджають тільки його переобранню. Однак, непрямо підтримуючи Зеленського, вони знищують і своє політичне майбутнє. Зникнення Порошенка з політичної арени означатиме також зникнення Тимошенко, Гриценка, Ляшка, Смєшка, Вілкула, Бойка й інших.

Попереду нас чекає подвійна загроза.

По-перше, ми можемо отримати недосвідченого й наївного українського президента та головнокомандувача, якому безжалісний російський президент виявиться не по зубах.

По-друге, нам загрожує президент, який швидко зневіриться у своїй здатності добиватися підтримки своїх рішень у парламенті, де йому бракуватиме лояльних депутатів. Навіть після парламентських виборів у жовтні він не матиме парламентської більшості.

Обрання недосвідченого головнокомандувача в часи, коли Україна, на думку 72% громадян, воює з Росією, разом із поверненням політичної нестабільності часів Ющенка стане справжнім бальзамом для російських націоналістів у Москві. Для них перемога Зеленського стане підтвердженням того, що Україна – «фейкова» держава.