Яценюк назвал реперные точки для победителя президентских выборов

"Кто бы ни стал президентом, его цели должны совпадать с целями, которые поставил украинский народ: независимость, членство в ЕС и НАТО, справедливость, экономический успех Украины", - заявил лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда «Открой Украину» Арсений Яценюк, открывая 12-й Киевский Форум.

При этом Яценюк подчеркнул, что демократичность выборов Президента Украины - это не просто выбор украинского народа, "это еще и подтверждение того, что Украина на самом деле является европейским демократическим государством": "Это стандарт высокого качества и настоящей демократии".

"Мы достойно и достойно прошли первый тур выборов Президента Украины. Мы ожидаем, что будет объявлен новый победитель во втором туре. Кто бы ни стал Президентом Украины, перед ним предстанут невероятные вызовы", - сказал лидер" Народного фронта".

"Тот, кто проиграет, должен поддержать нового Президента - в том случае, если цели нового Президента совпадают с теми целями, которые поставил украинский народ", - подчеркнул Арсений Яценюк.

По этих целей он отметил несколько реперных точках: "Это реперные точки не политические. Они те, которые народ Украины выстрадал. Это реперные точки и ценности, за которые народ Украины борется».

"Первое - это независимость и территориальная целостность украинского государства, это ее защита и оборона. Второе - это членство Украины в Европейском Союзе и НАТО", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Третье, по его убеждению - "это справедливость в нашем государстве": "Две украинские революции были связаны с тем, что было наступление на ключевые права и свободы человека и гражданина, на наши чувства достоинства и справедливости".

Четвертое, по его словам, - это "экономический успех Украины и каждого украинца".

Попытки нарушить эти принципы, подчеркнул Арсений Яценюк, - "это красные линии, которые мы никогда никому не дадим перейти".