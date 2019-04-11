​Порошенко рассказал, что может дозвониться лидерам многих стран мира в любое время

Он подчеркнул, что раньше президенты Украины не имели такой возможности.

Президент Петр Порошенко считает преимуществом, что у него как у главы государства доверительные отношения с лидерами многих стран мира и что он может беспрепятственно дозвониться к ним в любое время.

Об этом он заявил на Киевском форуме по безопасности, передает "Интерфакс-Украина".

"Хорошо это или плохо, что президент Украины имеет доверительные отношения с лидерами многих европейских стран и лидерами стран мира? Мое личное мнение, что это очень хорошо, когда ты можешь 24 часа в сутки снять трубку и позвонить лидерам государств мира", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что раньше президенты Украины не имели такой возможности.

"У нас складывается впечатление, что президент мог позвонить только в одну страну и название этой страны - Россия. Спросите у Леонида Даниловича Кучмы, как долго он старался дозвониться к Путину в 2003 году во время "Тузлы", спросите. Не все про это пишут. Это не только Порошенко не дозвонился Путину во время агрессии в нейтральных водах Черного моря возле Керченского пролива", - добавил Порошенко.

В то же время, он подчеркнул, что ко всем остальным лидерам он дозвонился сразу же после инцидента.

"И к генсеку НАТО, и президент Трамп - был в полете, но я сразу же дозвонился к Майклу Помпео, и к Ангеле Меркель, и к Терезе Мей, и к президенту Польши, ко всем - для того, чтобы скоординировать наши действия, проинформировать, что случилось", - добавил Порошенко.

Напомним, летом прошлого года Порошенко и президент РФ Владимир Путин по телефону обсуждали вопрос освобождения украинских политзаключенных, которые находятся на территории России и на временно оккупированных территориях.

До этого Порошенко и Путин говорили по телефону в феврале 2018 года. Разговор состоялся накануне планировавшейся, но не состоявшейся встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в Мюнхене. Порошенко позже рассказал, что разговор касался двух тем: миротворцев и освобождения заложников.

В ноябре 2018 года, после захвата Россией украинских моряков возле Керченского пролива, Порошенко запросил телефонный разговор с Путиным, но не получил от Москвы ответа на этот запрос.