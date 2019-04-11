Яценюк: перед государством стоят те же вызовы, что и сто лет назад, перед политиками - совершенно новые

"Или мы войдем в волну популизма и демагогии, или будем стоять на своих ценностях и будем знать, как убедить граждан в правильности этого выбора".

"Системные политики не нашли на данном этапе ответа на изменение системы. Я - за восстановление политического лидерства. Я - за формулировки и за защиту позиции. За то, чтобы в своей борьбе доказывать свою правоту. А не идти по пути популизма и сладких обещаний" , - заявил лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда «Открой Украину» Арсений Яценюк, открывая 12-й Киевский Форум.

Арсений Яценюк подчеркнул, что 2019-й - это год вызовов и выбора: "В Украине проходят выборы Президента страны. И мы ожидаем, что во втором туре будет объявлен победитель, и эти выборы будут такие же демократическими, как и в первом туре".

Кроме того, после осенних выборов в Верховную Раду Украины в парламенте будет новая коалиция, будет формироваться Кабинет министров: "Выборы в парламент не менее важны, чем выборы Президента Украины".

Также вскоре пройдут выборы в Европейский парламент, после чего будет сформировано новое большинство и предназначена новая Европейская комиссия, "что будет иметь непосредственное влияние, и на Украину в том числе".

Арсений Яценюк подчеркнул, что из современных политических процессов можно уже сделать несколько выводов: "Считаю, что системные политики не нашли на данном этапе ответа на изменение системы. Мы не готовы к этим новым вызовам. Мы должны откровенно признать, что такая неготовность, когда мы идем на шаг позади изменений в мире, новых технологий, новых подходов - приводит к существенным изменениям не только политического, но и идеологического ландшафта».

Надо сделать выводы и из столетней истории, ведь именно в этом году - век Соборности Украины: "Украина была объединена, но в результате разъединения внутри государства, отсутствия политической воли, российской агрессии против тогдашней Украины и неопределенности Запада Украина потеряла свою государственность. В результате русский большевизм сформировал империю зла, начал репрессии и диктатуру. Империя зла так же провоцировала противостояние в мире и Вторую мировую войну, где Сталин и Гитлер подписывали тайные пакты и меморандумы".

"Вывод - надо уметь занимать политическое лидерство. Надо уметь говорить неприятные вещи. Надо иметь позицию и научиться ее защищать эту позицию. Надо иметь ценности. Никогда нельзя следовать тому, что хотят услышать. Всегда надо следовать тому, во что ты веришь и чего хочешь достичь. Найти в себе силы убедить. Так, в новой форме, новыми методами, новыми технологиями, но с внутренними убеждениями, внутренней свободой и внутренней силой".

Перед государством стоят те же вызовы, которые стояли сто лет назад: "А перед нами как перед политиками стоят совершенно новые вызовы", - подчеркнул он.

"Или мы войдем в волну популизма и демагогии, или будем стоять на своих ценностях и будем знать и уметь, как убедить граждан в правильности этого выбора. Это сложный, но правильный путь", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Я - за восстановление политического лидерства. Я - за формулировки и за защиту позиции. Я за то, чтобы в своей борьбе доказывать свою правоту. А не идти по пути популизма и сладких обещаний", - сказал Арсений Яценюк.