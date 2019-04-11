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Ельченко призвал ООН начать миссию на Донбассе в ответ на миротворческие усилия Украины

Миротворческая миссия ООН в Украине могла бы стать "решающим фактором мира".

Ельченко призвал ООН начать миссию на Донбассе в ответ на миротворческие усилия Украины
Володимир Єльченко
Фото: ukraineun.org

ООН больше не может терять возможности в мире, который становится все более опасным, и должна ответить взаимностью Украине как активной участнице миротворчества в мире, решившись на миротворческую миссию для разрешения российско-украинского конфликта.

Об этом в четверг, 11 апреля, заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН, посвященных роли женщин в операциях по поддержанию мира, сообщает Укринформ.

"Очень символично, что Украина, как и украинские миротворцы, делала все возможное для поддержания международных мира и безопасности своим участием в миротворческих операциях ООН. Сейчас мы ожидаем от ООН и ее миротворцев ответа нам взаимностью, чтобы положить конец страданиям украинского народа в конфликте, начатом против моей страны", - отметил Владимир Ельченко.

Ельченко еще раз напомнил присутствующим, что Украина, как активная участница миротворчества ООН сейчас нуждается в поддержке организации для достижения мира в собственной стране и повторил слова, сказанные Президентом Украины Петром Порошенко с трибуны Генассамблеи ООН о том, что миротворческая миссия ООН в Украине могла бы стать "решающим фактором мира".

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