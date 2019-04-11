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Порошенко вызвал Зеленского на дебаты "прямо сейчас" на "1+1" (обновлено)

Зеленский заявил, что он в Париже, а дебаты возможны только 19 апреля на стадионе.

Кандидат в президенты Петр Порошенко пригласил своего оппонента Владимира Зеленского на дебаты в студию канала "1 + 1".

Об этом Порошенко заявил в прямом эфире, находясь в студии программы "Право на власть".

"Приглашаю Владимира Александровича Зеленского прямо сейчас на дебаты в студию канала "1 + 1"", - сказал Петр Порошенко.

В ответ на предложение Порошенко Владимир Зеленский по телефону сообщил, что не может явиться на дебаты, так как находится в Париже, где завтра состоится его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Обновление. Владимир Зеленский исключил свое участие в дебатах с Петром Порошенко на "Олимпийском" 14 апреля. В ходе телефонного общения с президентом в эфире телеканала "1+1" Зеленский несколько раз перебил Порошенко и заявил, что будет дебатировать только 19 апреля на стадионе "Олимпийский".

"Нашу команду никто из вас не будет ставить в позицию", - сказал шоумен и бросил трубку.

В свою очередь Порошенко назвал некрасивым такое поведение оппонента и сказал, что будет ожидать Зеленского на НСК "Олимпийский" 14 апреля для участия в дебатах.

Он добавил, что 19 апреля согласен дебатировать в студии Национальной общественной телекомпании Украины.

Напомним, что 3 апреля кандидат Владимир Зеленский позвал Петра Порошенко на дебаты на стадион Олимпийский. Порошенко принял этот вызов. С тех пор кандидаты не могут договориться между собой по месту и дате дебатов.

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