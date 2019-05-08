​В Раде есть голоса за новый избирательный закон, - нардеп

Речь идёт не о принятии Избирательного Кодекса, а о новом законопроекте, "который предлагает относительно открытые списки, а по сути закрытые".

В Верховной Раде уже есть голоса за новый избирательный закон. Об этом в комментарии LB.ua заявил первый заместитель главы Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, член фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

"Наш Комитет по вопросам правовой политики давно не собирался. Поэтому информация депутата Борислава Березы о наличии в Раде сил и готовности комитета проголосовать за новый избирательный закон по отмене мажоритарки, снижении проходного барьера до 3% и разрешении блоков, - это, скорее, инсайд от членов комитетов. Я тоже подтверждаю эту информацию и слышал, что есть такие «телодвижения» в отношении изменения избирательного законодательства", - сказал он.

Однако, по его словам, речь в этом случае идёт не о принятии Избирательного Кодекса (принят в первом чтении и соавтор законопроекта - Емец, - ред.), а о новом законопроекте, "который предлагает относительно открытые списки, а по сути закрытые".

"Суть в частичной открытости в публикации части списка для получения фидбэка от избирателей. Я также подтверждаю наличие идеи о снижении проходного барьера до 3%. Я не думаю, что это приведёт к регионализации новой Рады, как уже заявил Петр Порошенко. Отмена мажоритарки - это тоже правильно, хотя я сам мажоритарщик. Отбросив фактор коррупции, средний проходной балл каждого мажоритарщика - до 10% от населения округа. Это очень мало и это очень искривлённая идея представительства. А дальше не забываем про коррупцию, про гречку, когда мажоритарщик покупает голоса избирателей и потом в Раде забывает об избирателей", - добавил Емец.

По его словам, такой законопроект может быть подан любой политсилой.

"Но я считаю правильным, чтобы такой законопроект был внесён именно президентом Владимиром Зеленским. Мы уже считали и есть уверенность, что законопроект сразу же получит 226 голосов «за», как в первом чтении, так и в целом. И голосовать можно сразу же в один день. Уверен, что часть депутатов из БПП, а это минимум 80 из 135, минимум половина из групп «Возрождение» и «Воля народа», «Народный фронт» - тоже даст много, ведь все депутаты даже из разных групп, обещали открытые списки, оппозиция, кроме «Оппоблока», - все проголосуют за этот закон", - прогнозирует нардеп.

Ранее нардеп Береза заявил, что в Раде хотят "продавить" принятие нового закона о парламентских выборах. Об этом он написал в Фейсбуке.

Напомним, Избирательный кодекс был принят в первом чтении в ноябре 2017 года. Он предусматривает отказ от мажоритарной системы выборов и переход на пропорциональную с открытыми партийными списками. В декабре прошлого года сообщалось, что рабочая группа "фактически завершила" подготовку Избирательного кодекса ко второму чтению.