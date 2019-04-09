НАБУ проводит обыски в Государственной судебной администрации (обновлено)

Следственные мероприятия связывают с закупками оборудования для судей.

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыск в здании Государственной судебной администрации. Об этом сообщил источник в бюро, пишет агентство "Украинские новости".

Согласно данным агентства, следственные мероприятия проводятся в рамках дела о закупках оборудования для судей.

По данным источника LB.ua в судебной администрации, обыск длится уже около двух часов, детективы НАБУ работают в кабинетах руководства ГСА.

Напомним, на прошлой неделе НАБУ провело обыски в помещении Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в Киеве.

15 декабря 2018 года в Украине начал работу новый Верховный Суд, а Высший административный суд, Высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел прекратили функционирование