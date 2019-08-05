Национальный художественный музей Украины празднует 120-летие.

Исследователи истории музея установили 5 августа днем рождения музея: в этот день в 1899 году в пяти музейных залах открылась выставка, посвященная 11-му археологическому съезду Российской империи, который проходил в Киеве. В августе того же года в музее открыли выставку шевченкианы из 250 предметов из частной коллекции Василия Тарновского.

30 декабря 1904 года музей освятили и официально открыли.

В музее отмечают, что "Национальный художественный музей Украины" - 11-е название музея. По изменению названий можно отследить историю культурных и идеологических доктрин ХХ века. В разное время он назывался Киевский художественно-промышленный и научный музей имени императора Николая Александровича, 1-й Государственный музей, Государственный украинский музей и т.д.

"В культурной среде музей выполняет важные функции - не только выставочную, но и музеификационную, - рассказывает в комментарии LB.ua гендиректор музея Юлия Литвинец. - Мы рассматриваем художественный процесс более глубоко. Почему музею легче работать с искусством, которое "отстоялось"? Потому что, делая выставку, вы уже уверены, например, что произведения Николая Пимоненко или Сергея Васильковского - это музейный уровень. Почему музей делает выставку одного художника и не делает выставку другого? Это взгляд музея на будущуюу историю искусства и на то, что музей отбирает в эту историю, которую оставит после себя. Умение ощущать, какой проект, какой художник оставит свой след в истории украинского искусства, и есть признак профессионализма".

Фото: НХМУ Директор музею Микола Біляшівський та український живописець, графік, етнограф Порфирій Мартинович на Першій артистичній виставці, що відбулась у музеї у 1911 році

Фото: нхму Експозиція творів пейзажного живопису. Поч. ХХ ст.

Фото: нхму Микола Біляшівський і Поліна Голубкова - Кульженко.1910

Фото: нхму Перша всеукраїнська артистична виставка 1911 р. Твори І. Їжакевича та Ф. Красицького

Фото: нхму Виставка творів Тараса Шевченка. 1911

Фото: нхму Експозиція археологічного відділу музею. Початок ХХ століття

Фото: нхму Фото музею з альбому Виды Киева 1911 року

Напомним, что в Офисе президента объявили о намерении перехать в Украинский дом, а здание на Банковой отдать Национальному художественному музею. Последний хочет создать там Музей современного искусства.