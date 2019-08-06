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Студия "Укртелефильм" не была продана и готовится к присоединению к НОТУ, - Госкомтелерадио

Продолжается процесс преобразования госпредприятия в ПАО.

Студия "Укртелефильм" не была продана и готовится к присоединению к НОТУ, - Госкомтелерадио
"Укртелефильм"

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания заявляет, что студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" не была продана и готовится к присоединению к Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Об этом сообщается на сайте Госкомтелерадио.

В понедельник, 5 августа, руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров сообщил, что фонд продал имущественный комплекс государственного специализированного предприятия "Укртелефильм", расположенный на ул. Кирилловская 160 в Киеве, за 5,1 млн гривен.

"Распространяя эту новость, некоторые СМИ допустили ошибку, называя ГСП студией телевизионных фильмов и иллюстрируя публикации фотографиями зданий и логотипом другого государственного предприятия - "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм", расположенного по адресу ул. Ованеса Туманяна, 15. ГСП "Укртелефильм" и "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм", несмотря на схожесть названий, является различными предприятиями. Они находятся по разным адресам, а не сотрудничали, не имеют общего имущества и совместных проектов", - подчеркнули в Госкомтелерадио.

Также отмечается, что сейчас продолжается процесс преобразования ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" в публичное акционерное общество "Укртелефильм" с последующим присоединением его к НОТУ, 100% акций которого принадлежит государству.

Напомним, в августе 2017 года Кабинет министров одобрил преобразование госпредприятия "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" в ПАО "Укртелефильм". В июне 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий присоединение "Укртелефильма" к НОТУ.

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