Балтиморский художественный музей посвятит год выставкам женщин-художниц

В прошлом году музей продал семь работ белых мужчин на пользу покупки произведений искусств, созданных женщинами и людьми с цветной кожей.

Балтиморский художественный музей объявил год выставок, посвященных женщинам-художницам в протест гендерному неравенству. Об этом сообщает The art newspaper.

Музей также специально переоборудует некоторые залы, чтобы подчеркнуть роль женщин в истории искусства.

Проект получил название Vision 2020. Год женщин художниц начнется с выставки «Их творческие силы: американские женщины-модернистки», где будут представлены работы Джорджии О'Киф, Марии Мартинес, Грейс Хартиган и других художниц, которые работали в направлениях от кубизма до абстрактного экспрессионизма.

Также будет представлено исследование социально-политических видео-работ Кэндис Брайтц, ретроспектива Джоан Митчелл, выставка украшенных бисером работ женщин Лакоты 19-го века и африканское шоу Matrilineage, которое документирует роль материнской власти в африканском искусстве в 19 - середине 20 века.

Проект Vision 2020 является частью широкой тенденции в мире искусства «играть в догонялки» после столетий угнетения, маргинализации или игнорирования женщин-художниц.

«Цель этих усилий состоит в том, чтобы сбалансировать весы и признать, что вклад женщин до сих пор не получил научной экспертизы, диалога и общественного признания, которого заслуживает», - отметил директор музея Кристофер Бедфорд.

Отмечается, что в прошлом году музей привлек к себе внимание и некоторую критику, когда продал из своей коллекции семь работ художников-мужчин, чтобы приобрести больше произведений женщин и людей с цветной кожей.

Напомним, в марте 2019 года в Киеве впервые прошла церемония награждения премии "Женщины в искусстве". Вручение премии состоялось в рамках годовщины работы в Украине движения "HeForShe", выступающего за гендерное равенство.