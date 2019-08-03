Певец Эд Ширан побил гастрольный рекорд U2

Концертный тур британского музыканта Эда Ширана Divide стал самым кассовым в истории, побив рекорд U2 восьмилетней давности.

Об этом сообщила The Guardian.

Тур Ширана в поддержку одноименного альбома начался в марте 2017 года и насчитывает 255 выступлений. Впереди у Ширана еще 12 концертов, но он уже собрал $736 млн долларов. Предыдущий рекорд был установлен группой U2, кассовые сборы ее двухгодичного турне "U2 360°", проходившего с 2009 по 2011 год, составили $735 млн, а число проданных билетов приближалось к 7,3 млн.

Концерты Ширана, проходившие в 43 странах мира, посетили более 8,5 млн человек. При этом средняя посещаемость у него намного ниже - около 34,5 тысячи человек против 66 тысяч у U2, выступавших на стадионах.

"Спасибо всем и каждому из тех, кто был на моих концертах. Осталось всего 12. Я никогда этого не забуду", - прокомментировал Ширан свой рекорд на странице в Instagram.

Эду Ширану 28 лет, на его счету четыре студийных альбома, последний из которых - No.6 Collaborations Project - вышел 12 июля 2019 года во время нынешнего гастрольного тура.

Альбом "÷" (divide) был удостоен премии "Грэмми" в 2018 году как лучший вокальный поп-альбом.