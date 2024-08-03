Розклад змагань Олімпіади-2024 на 3 серпня

Ольга Харлан з України святкує перемогу над Себін Чой з Кореї під час жіночого шабельного індивідуального бою за бронзу на змага

Сьогодні, 3 серпня, у восьмий змагальний день Олімпіади-2024 атлети змагатимуться у 26 видах спорту. Зокрема, за олімпійську медаль боротимуться Марина Бех-Романчук, Олег Верняєв та збірна України з фехтування на шаблі з Ольгою Харлан у складі.

Розклад змагань на 3 серпня:

10:00. Стрільба, жінки, скіт, кваліфікація. Ірина Маловічко

12:00. Велоспорт, чоловіки, шосе. Сергій Будяк

12:30. Плавання, чоловіки, 1500 м вільним стилем, кваліфікація. Михайло Романчук

14:00. Фехтування, жінки, шабля, командний турнір. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова

16:30. Каное-слалом, жінки, байдарки-крос, 1-й раунд. Вікторія Ус

16:30. Спортивна гімнастика, вільні вправи, чоловіки. Ілля Ковтун

18:16. Спортивна гімнастика, чоловіки, кінь. Олег Верняєв

20:00. Фехтування, жінки, шаблі, командні змагання, фінал. потенційно Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова

21:20. Легка атлетика, жінки, потрійний стрибок. Марина Бех-Романчук

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук вийшла до фіналу у потрійному стрибку з сьомого місця на Олімпіаді-2024.