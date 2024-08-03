Розклад змагань Олімпіади-2024 на 3 серпня

Сьогодні, 3 серпня, у восьмий змагальний день Олімпіади-2024 атлети змагатимуться у 26 видах спорту. Зокрема, за олімпійську медаль боротимуться Марина Бех-Романчук, Олег Верняєв та збірна України з фехтування на шаблі з Ольгою Харлан у складі.
Розклад змагань на 3 серпня:
10:00. Стрільба, жінки, скіт, кваліфікація. Ірина Маловічко
12:00. Велоспорт, чоловіки, шосе. Сергій Будяк
12:30. Плавання, чоловіки, 1500 м вільним стилем, кваліфікація. Михайло Романчук
14:00. Фехтування, жінки, шабля, командний турнір. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова
16:30. Каное-слалом, жінки, байдарки-крос, 1-й раунд. Вікторія Ус
16:30. Спортивна гімнастика, вільні вправи, чоловіки. Ілля Ковтун
18:16. Спортивна гімнастика, чоловіки, кінь. Олег Верняєв
20:00. Фехтування, жінки, шаблі, командні змагання, фінал. потенційно Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова
21:20. Легка атлетика, жінки, потрійний стрибок. Марина Бех-Романчук
Нагадаємо, Марина Бех-Романчук вийшла до фіналу у потрійному стрибку з сьомого місця на Олімпіаді-2024.