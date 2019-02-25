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​"Газпром" уволил руководителей, отвечавших за отношения с "Нафтогазом"

Медведев и Голубев входили в правление российской компании с начала прошлого десятилетия.

​"Газпром" уволил руководителей, отвечавших за отношения с "Нафтогазом"
Фото: EPA/UPG

Российский "Газпром" 25 февраля сообщил об увольнении заместителей председателя правления Александра Медведева и Валерия Голубева.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, они были главными в "Газпроме" по украинскому направлению.

"Господин Медведев был моим визави в Стокольмськом арбитраже и переговорах по транзиту. Господин Голубев был свидетелем в Стокгольмском арбитраже. Фактически они были самыми высокими руководителями Газпрома, которые отвечали за отношения с Нафтогазом. Газпром проиграл в Стокгольме. Их уволили. Возможно, так оно работает в России", - написал Витренко в фейсбуке.

Медведев входил в правление "Газпрома" с 2002 года. Теперь он, как говорится на сайте "Газпрома", сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе "Зенит".

Голубев входил в правление "Газпрома" с 2003 года.

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