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На Донеччині за добу від російських обстрілів 3 людини загинули і 8 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 143 людини, у тому числі 11 дітей.

На Донеччині за добу від російських обстрілів 3 людини загинули і 8 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу від російських обстрілів 3 людини загинули і 8 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 13 лютого росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Краматорську, Шевченку і Покровську. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 14 лютого.

Волноваський район. У Шевченку Комарської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено численні будинки. 

Покровський район. У Покровську загинула людина.

Краматорський район. У Краматорську 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено 60 приватних будинків, 5 багатоповерхівок і адмінбудівлю. У Дробишевому Лиманської громади пошкоджено 2 будинки і 2 господарчі споруди. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 4 адмінбудівлі, 2 промислові будівлі, крамницю, гараж, 3 лінії електропередач і газогін; в Іванопіллі пошкоджено багатоповерхівку; у Новодмитрівці пошкоджено автівку.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.

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