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Німеччина, Іспанія та Великобританія зарад доставляють зброю Україні

Розвантаження літаків здійснюється у польському аеропорту Жешув.

Німеччина, Іспанія та Великобританія зарад доставляють зброю Україні
Фото: EPA/UPG

У даний момент Німеччина, Іспанія та Великобританія важкими військово-транспортними літаками Airbus A-400M та Boeing C-17 Globemaster постачають обіцяну військову допомогу Україні. Про це повідомляє видання Дзеркало Тижня з посиланням на найбільше в світі джерело нефільтрованих польотних даних ADS-B Exchange. Розвантаження літаків здійснюється у польському аеропорту Жешув. Відстань від нього до кордону з Україною трохи більше 100 км.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз надасть Україні летальної зброї на 450 млн євро. Також надійдуть нелетальні вантажі на суму 50 млн євро.

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