Умер обладатель четырех "Оскаров" композитор Андре Превин

Американский дирижер, джазовый пианист и композитор Андре Превин скончался в возрасте 89 лет.
Об этом со ссылкой на продюсера Превина сообщает ВВС.
Музыкант умер у себя дома в Нью-Йорке в четверг вечером.
Никакие детали на данный момент не сообщаются.
На протяжении своей карьеры Превин четыре раза удостаивался премии "Оскар". Награды он получил за работу над музыкой к фильмам "Жижи", "Порги и Бесс", "Нежная Ирма" и "Моя прекрасная леди".
Превин также завоевал десять статуэток "Грэмми".
В числе оркестров, которые в разные годы возглавлял Превин, были Лондонский, Королевский (Лондон) и Питтсбургский симфонические оркестры.
Ранее в феврале скончался режиссер "Поющих под дождем" Стэнли Донен.