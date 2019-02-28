Умер обладатель четырех "Оскаров" композитор Андре Превин

Андре Превин скончался в Нью-Йорке в возрасте 89 лет.

Американский дирижер, джазовый пианист и композитор Андре Превин скончался в возрасте 89 лет.

Об этом со ссылкой на продюсера Превина сообщает ВВС.

Музыкант умер у себя дома в Нью-Йорке в четверг вечером.

Никакие детали на данный момент не сообщаются.

На протяжении своей карьеры Превин четыре раза удостаивался премии "Оскар". Награды он получил за работу над музыкой к фильмам "Жижи", "Порги и Бесс", "Нежная Ирма" и "Моя прекрасная леди".

Превин также завоевал десять статуэток "Грэмми".

В числе оркестров, которые в разные годы возглавлял Превин, были Лондонский, Королевский (Лондон) и Питтсбургский симфонические оркестры.

Ранее в феврале скончался режиссер "Поющих под дождем" Стэнли Донен.