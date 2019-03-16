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В Николаеве произошла стрельба из-за очереди в McDonald's

Один из участников конфликта госпитализирован.

Вечером 15 марта в Николаеве из-за конфликта в очереди в ресторан быстрого питания McDonald's произошла стрельба.

Пресс-служба полиции Николаевской области сообщает, что ссора произошла между 38-летним водителем автомобиля Ford и 35-летним пассажиром автомобиля Dаewoo Lanos.

По словам свидетелей происшествия, мужчины начали спорить насчет того, кто первый заедет на обслуживание в "МакДрайв".

Во время конфликта один из его участников выстрелил в оппонента, предварительно, из травматического оружия, ранив его в грудь.

Раненого мужчину госпитализировали, а другой участник происшествия доставлен в отделение полиции, где сейчас дает показания.

Оружие изъято для направления на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

Ранее в марте в Николаеве вооруженные подростки устроили разборки со стрельбой.

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